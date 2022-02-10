Димитрис Итудис: я восстановился не на сто процентов, но очень скучал по команде

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о своём состоянии после болезни. Напомним, специалист не участвовал в предыдущих трёх матчах армейцев.
«Здорово снова быть в строю. Поздравляю тренерский штаб и всех игроков за стремление бороться и старание, проявленные в предыдущих матчах. Я восстановился не на сто процентов, но очень скучал по команде, а потому я здесь. И, главное, чтобы были здоровы игроки. Мы не в полном составе, но продолжаем сражаться, на коротком временном отрезке команда сыграла четыре овертайма. И впереди ещё одна битва. «Маккаби» сильнее, жёстче играет на своей площадке при поддержке болельщиков. Знаем, что будет трудно, будем смотреть по ситуации и решать задачи по мере их поступления», — приводит слова Итудиса официальный сайт клуба.
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