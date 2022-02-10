«Лейкерс» обменяют Расселла Уэстбрука только при одном условии

Стало известно, что в «Лос-Анджелес Лейкерс» будут согласны на обмен Расселла Уэстбрука только в том случае, если Леброн Джеймс решит, что разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл способен принести реальную пользу команде, и станет выступать за этот вариант обмена. Об этом сообщает Bleacher Report.

«Хьюстон» может быть открыт для сделки, если «Лейкерс» также возьмут на себя многолетний контракт Даниэля Тайса. Также сообщается, что генеральный менеджер «озёрников» Роб Пелинка может не захотеть признать, что переход Уэстбрука был неудачным, не говоря уже о том, что придётся отдать имеющиеся у клуба ресурсы.

Ранее Леброн Джеймс прокомментировал поражение «Портленд Трэйл Блэйзерс» (105:107) в матче регулярного чемпионата НБА.