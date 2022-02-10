Леброн Джеймс: я чертовски устал

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение «Портленд Трэйл Блэйзерс» (105:107) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Очевидно, что это тяжёлое поражение. Я чертовски устал, хочу просто выпить вина и лечь в постель», — сказал Леброн после игры.

Благодаря этой победе «Портленд» прервал серию из 6 поражений. Значительный вклад в успех хозяев внёс Юсуф Нуркич – 19 очков и 12 подборов. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 30 очков. После 56 матчей «озёрники» идут на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.



Ранее стало известно, что разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук не смог принять участия в матче с «Портлендом» из-за проблем со спиной. Это первая игра в этом сезоне, которую он пропустил.