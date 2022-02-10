Фелипе Рейес стал седьмым игроком в истории, признанным легендой Евролиги

Бывший баскетболист мадридского «Реала» Фелипе Рейес признан легендой Евролиги. Он стал седьмым игроком, который удостоился этого звания. Ранее подобное звание присуждалось Шарунасу Ясикявичюсу, Хуану Карлосу Наварро, Рамунасу Шишкаускасу, Теодоросу Папалукасу, Димитрису Диамантидису и Мирсаду Туркану. Душан Ивкович получил награду как тренер, Шимон Мизрахи в качестве управленца.

Чествование Рейеса состоится 11 февраля перед матчем Евролиги с «Барселоной».

41-летний Рейес завершил карьеру прошлым летом. Фелипе выступал за «Реал» с 2004 года, до этого на протяжении 6 лет представлял «Эстудиантес». Рейес является двукратным чемпионом Евролиги (2015, 2018), 7-кратным чемпионом Испании (2005, 2007, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), 6-кратным обладателем национального кубка (2000, 2012, 2014–2017) и 5-кратным победителем Суперкубка Испании (2012–2014, 2018, 2019). Он признавался MVP чемпионата Испании в 2009 и 2015 годах. В конце 2021 года испанец был назначен послом мадридского клуба.