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«Нью-Йорк» выставил на обмен всю команду

«Нью-Йорк» выставил на обмен всю команду
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Команда НБА «Нью-Йорк Никс» рассчитывает провести как минимум один обмен перед дедлайном, сообщает New York Post. По информации источника, клуб готов обменять любого игрока из состава, а главными кандидатами на обмен считаются разыгрывающий Кемба Уокер и защитник Эван Фурнье.

Кроме того, как сообщает источник, в руководстве команды нет слаженности и взаимопонимания, какие были в прошлом сезоне. Менеджеры клуба не прислушиваются к мнению главного тренера Тома Тибодо. Тибодо был против подписания Кембы Уокера и обмена форварда Кэма Реддиша.

«Нью-Йорк Никс» занимает 12-ю позицию в Восточной конференции, имя в своём активе 24 победы в 55 встречах. Лидирует в конференции «Майами», одержавший 35 побед в 55 матчах.

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