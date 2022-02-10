«Нью-Йорк» выставил на обмен всю команду

Команда НБА «Нью-Йорк Никс» рассчитывает провести как минимум один обмен перед дедлайном, сообщает New York Post. По информации источника, клуб готов обменять любого игрока из состава, а главными кандидатами на обмен считаются разыгрывающий Кемба Уокер и защитник Эван Фурнье.



Кроме того, как сообщает источник, в руководстве команды нет слаженности и взаимопонимания, какие были в прошлом сезоне. Менеджеры клуба не прислушиваются к мнению главного тренера Тома Тибодо. Тибодо был против подписания Кембы Уокера и обмена форварда Кэма Реддиша.



«Нью-Йорк Никс» занимает 12-ю позицию в Восточной конференции, имя в своём активе 24 победы в 55 встречах. Лидирует в конференции «Майами», одержавший 35 побед в 55 матчах.