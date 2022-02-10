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«Клипперс» избавились от Сержа Ибаки в масштабном четырёхстороннем обмене

«Клипперс» избавились от Сержа Ибаки в масштабном четырёхстороннем обмене
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Сразу четыре клуба — «Милуоки Бакс», «Сакраменто Кингз», «Детройт Пистонс» и «Лос-Анджелес Клипперс» провели масштабный четырёхсторонний обмен, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Согласно этому трейду, защитник Донте Дивинченцо перейдет из «Милуоки» в «Сакраменто». Из «Детройта» в состав «Сакраменто» перейдут сразу два игрока — Джош Джексон и Трей Лайлс.

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Марвин Бэгли, в свою очередь, отправится в «Пистонс».

«Милуоки Бакс» же, в свою очередь, получит опытного центрового «Лос-Анджелес Клипперс» Сержа Ибаку. Помимо этого, «Бакс» получат два будущих выбора на драфте НБА и денежную компенсацию.

«Клипперс» в результате этого обмена получили форвардов «Милуоки» Родни Худа и Шеми Оджелея.

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