«Клипперс» избавились от Сержа Ибаки в масштабном четырёхстороннем обмене
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Сразу четыре клуба — «Милуоки Бакс», «Сакраменто Кингз», «Детройт Пистонс» и «Лос-Анджелес Клипперс» провели масштабный четырёхсторонний обмен, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Согласно этому трейду, защитник Донте Дивинченцо перейдет из «Милуоки» в «Сакраменто». Из «Детройта» в состав «Сакраменто» перейдут сразу два игрока — Джош Джексон и Трей Лайлс.
Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Марвин Бэгли, в свою очередь, отправится в «Пистонс».
«Милуоки Бакс» же, в свою очередь, получит опытного центрового «Лос-Анджелес Клипперс» Сержа Ибаку. Помимо этого, «Бакс» получат два будущих выбора на драфте НБА и денежную компенсацию.
«Клипперс» в результате этого обмена получили форвардов «Милуоки» Родни Худа и Шеми Оджелея.
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