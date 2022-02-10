«Торонто» обменял Горана Драгича

«Торонто Рэпторс» обменял разыгрывающего Горана Драгича в «Сан-Антонио Спёрс» на форварда Таддеуса Янга и центрового Дрю Юбэнкса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Ожидается, что «Спёрс» выкупят контракт Драгича сразу после проведения сделки. Горан провёл всего пять матчей за «Торонто» после перехода из «Майами Хит» прошлым летом. Серьёзный интерес к словенскому баскетболисту на рынке проявляют «Даллас Маверикс», «Милуоки Бакс», «Чикаго Буллс» и «Лос-Анджелес Клипперс».



В результате сделки «Рэпторс» также получили пик второго раунда драфта-2022, принадлежавший «Детройт Пистонс». «Сперс» приобрели пик «Рэпторс» в первом раунде драфта-2022 (защищенный 1-14, защищенный 1-13 в 2023 году, переходящий в пик второго раунда).