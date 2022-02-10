«Бостон» избавился от двух игроков, которые выбыли до конца сезона из-за травм
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«Бостон Селтикс» обменял центрового Бола Бола и атакующего защитника Пи Джей Дозьера в «Орландо Мэджик», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своём «твиттере».
В результате сделки команды также обменялись драфт-пиками второго раунда, а «Орландо» получил дополнительную денежную компенсацию.
Бол Бол и Пи Джей Дозьер сейчас травмированы и не могут выходить на площадку. Любопытно, что оба игрока в январе перешли в «Бостон» из «Денвер Наггетс», но из-за травм так и не выходили на паркет.
Благодаря этому обмену «Селтикс» избавились от налога на роскошь и могут сохранить в своём составе Денниса Шрёдера.
«Селтикс» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 31 победу в 56 матчах.
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