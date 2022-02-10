«Даллас» обменял Кристапса Порзингиса
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«Даллас Маверикс» обменял тяжёлого форварда Кристапса Порзингиса в «Вашингтон Уизардс» на разыгрывающего Спенсера Динвидди и форварда Дависа Бертанса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Сообщалось, что «Вашингтон» готов обменять перед дедлайном любого игрока из состава, кроме атакующего защитника Брэдли Била и форварда Кайла Кузмы. Бил выбыл до конца сезона из-за порванного сухожилия левой кисти. В этом сезоне Брэдли набирал в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при 30% попадания из-за дуги. Кузма набирает 16,1 очка, 8,7 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру. Ранее «Уизардс» расстались с тяжёлым форвардом Монтрезлом Харреллом и защитником Аароном Холидеем.
Новость по теме«Вашингтон» обменял самого эффективного игрока команды
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