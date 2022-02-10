«Зенит» потерпел поражение от «Альбы» в Евролиге

Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде встречался с берлинской «Альбой». Встреча завершилась в пользу немецкого клуба — 76:67 (23:12, 11:22, 17:14, 25:19).
Санкт-петербургскому клубу только во второй четверти удалось навязать борьбу своим соперникам, три оставшиеся 10-минутки полностью прошли под диктовку немецкого клуба.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 15 очков. В составе «Зенита» отличился Миндаугас Кузминскас, набравший 18 очков. Столько же очков на счету Билли Бэрона.
Следующий матч в Евролиге «Зенит» проведёт дома и встретится с каталонской «Барселоной». Встреча состоится 25 февраля. Немецкая «Альба» в следующем матче на выезде сыграет с АСВЕЛом.
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