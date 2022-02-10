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«Зенит» потерпел поражение от «Альбы» в Евролиге

«Зенит» потерпел поражение от «Альбы» в Евролиге
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Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде встречался с берлинской «Альбой». Встреча завершилась в пользу немецкого клуба — 76:67 (23:12, 11:22, 17:14, 25:19).

Санкт-петербургскому клубу только во второй четверти удалось навязать борьбу своим соперникам, три оставшиеся 10-минутки полностью прошли под диктовку немецкого клуба.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 15 очков. В составе «Зенита» отличился Миндаугас Кузминскас, набравший 18 очков. Столько же очков на счету Билли Бэрона.

Следующий матч в Евролиге «Зенит» проведёт дома и встретится с каталонской «Барселоной». Встреча состоится 25 февраля. Немецкая «Альба» в следующем матче на выезде сыграет с АСВЕЛом.

Евролига. Регулярный чемпионат. 23-й тур
10 февраля 2022, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
76 : 67
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Альба: Ло - 15, Зусман - 9, Кумадже - 9, Ламмерс - 9, Блатт - 8, Смит - 8, Тиман - 8, Сикма - 5, Маттиссек - 3, Делов - 2, Да Силва, Шнайдер
Зенит: Бэрон - 18, Кузминскас - 18, Мики - 10, Лойд - 8, Пойтресс - 6, Зубков - 5, Пушков - 2, Вольхин, Д. Кулагин, Карасёв, Картер
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