Димитрис Итудис объяснил поражение ЦСКА от «Маккаби»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о матче 26-го тура Евролиги с «Маккаби» (75:84).
«Помимо второй четверти, в которой мы не сыграли в защите, мы были лучше во второй половине. В третьей четверти мы сыграли вничью, а четвертую выиграли. В целом, после перерыва у нас «плюс 12». Было поздно, но мы хотя бы показали характер и проявили старание. Мы не сдались. Конечно, поздравляю «Маккаби», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
ЦСКА с 14 победами и 10 поражениями занимает шестое место в турнирной таблице. Клуб из Израиля располагается на 12-й строчке таблицы, на его счету 11 побед и 12 поражений. В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с «Баварией» 24 февраля. «Маккаби» в этот же день в гостях встретится с «Анадолу Эфес».
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