Леброн и Дюрант выбрали составы на Матч звёзд НБА. Кевин не взял в свою команду Хардена

Капитаны команд от Западной и Восточной конференции Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кевин Дюрант («Бруклин Нетс») во время специального драфта выбрали составы команд на Матч звёзд НБА, который состоится 20 февраля в Кливленде.
В команду Леброна вошли: Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Никола Йокич («Денвер Наггетс») и Демар Дерозан («Чикаго Буллз»).
Запасные: Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»), Крис Пол («Финикс Санз»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Фред Ванвлит («Торонто Рэпторс»), Джеймс Харден («Филадельфия Сиксерс»).
В команду Дюранта вошли: Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Трэй Янг («Атланта Хоукс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») и Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»).
Запасные: Девин Букер («Финикс»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»), Зак Лавин («Чикаго»), Деджонте Мюррей («Сан-Антонио Спёрс»), Крис Миддлтон («Милуоки»), Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс») и Руди Гобер («Юта»).
Стоит отметить, что Дюрант не взял в свою команду Хардена, который был обменен из «Нетс» в «Сиксерс» перед дедлайном. Кевину в качестве последнего выбора были доступны Гобер и Харден. Дюрант сделал выбор в пользу Гобера, объяснив, что ему нужны габариты центрового для противодействия Леброну Джеймсу и Яннису Адетокунбо. Сам Дюрант не примет участие в Матче звёзд из-за травмы.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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