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«Финикс» разгромил «Милуоки», «Голден Стэйт» сенсационно проиграл «Нью-Йорку»

«Финикс» разгромил «Милуоки», «Голден Стэйт» сенсационно проиграл «Нью-Йорку»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором занимающий вторую строчку в Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 116:114.

В «Голден Стэйт» самым результативным игроком стал Стефен Карри с дабл-даблом из 35 очков и 10 передач. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джулиус Рэндл с с дабл-даблом из 28 очков и 16 подборов.

В параллельном матче лидер Западной конференции «Финикс Санз» выиграл у «Милуоки Бакс» со счётом 131:107. Встреча прошла на площадке «Футпринт Центр» в Финиксе (США). Самым результативным игроком матча стал Деандре Эйтон из «Финикса» с 27 очками. Крис Миддлтон и Джру Холидэй из «Милуоки» набрали по 21 очку.

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
114 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 35, Куминга - 17, Томпсон - 17, Уиггинс - 15, Пул - 11, Ли - 8, Луни - 7, Бьелица - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Грин, Игуодала, Кьоцца, Муди, Портер, Пэйтон II, Уайзмен, Уэзерспун
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 28, Фурнье - 22, Бёркс - 15, Реддиш - 12, Гибсон - 10, Уокер - 8, Робинсон - 7, Гримс - 6, Куикли - 5, Топпин - 3, Барретт, Макбрайд, Ноэль, Роуз, Саманич, Симс
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
131 : 107
Милуоки Бакс
Милуоки
Финикс Санз: Эйтон - 27, Бриджес - 18, Букер - 17, Пол - 17, Джонсон - 15, Макги - 12, Краудер - 10, Бийомбо - 9, Пэйтон - 5, Уэйнрайт - 1, Камински, Крэйг, Пэйн, Холидей, Шамет, Шарич
Милуоки Бакс: Миддлтон - 21, Холидэй - 21, Адетокунбо - 18, Портис - 11, Монро - 9, Аллен - 8, Адетокунбо - 6, Wigginton - 5, Коннотон - 3, Мэттьюз - 3, Нвора - 2, Ибака, Лопес, Мамукелашвили, Хилл
Комментарии
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