«Финикс» разгромил «Милуоки», «Голден Стэйт» сенсационно проиграл «Нью-Йорку»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором занимающий вторую строчку в Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 116:114.

В «Голден Стэйт» самым результативным игроком стал Стефен Карри с дабл-даблом из 35 очков и 10 передач. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джулиус Рэндл с с дабл-даблом из 28 очков и 16 подборов.

В параллельном матче лидер Западной конференции «Финикс Санз» выиграл у «Милуоки Бакс» со счётом 131:107. Встреча прошла на площадке «Футпринт Центр» в Финиксе (США). Самым результативным игроком матча стал Деандре Эйтон из «Финикса» с 27 очками. Крис Миддлтон и Джру Холидэй из «Милуоки» набрали по 21 очку.