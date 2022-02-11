«Финикс» разгромил «Милуоки», «Голден Стэйт» сенсационно проиграл «Нью-Йорку»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором занимающий вторую строчку в Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой гостей со счётом 116:114.
В «Голден Стэйт» самым результативным игроком стал Стефен Карри с дабл-даблом из 35 очков и 10 передач. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джулиус Рэндл с с дабл-даблом из 28 очков и 16 подборов.
В параллельном матче лидер Западной конференции «Финикс Санз» выиграл у «Милуоки Бакс» со счётом 131:107. Встреча прошла на площадке «Футпринт Центр» в Финиксе (США). Самым результативным игроком матча стал Деандре Эйтон из «Финикса» с 27 очками. Крис Миддлтон и Джру Холидэй из «Милуоки» набрали по 21 очку.
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