ЦСКА и «Зенит» устроили перепалку в «Твиттере» после поражений в Евролиге

Российские команды ЦСКА и «Зенит» устроили небольшую перепалку в «Твиттере». Поводом для неё послужили поражения, которые оба клуба потерпели в последних матчах регулярного чемпионата Евролиги. Вчера, 10 февраля, ЦСКА уступил «Маккаби» (75:84), а «Зенит» проиграл «Альбе» (67:76).
ЦСКА: «Вопрос на засыпку: «буханка» или «батон»? «Бадлон» или «водолазка»? «Поребрик» или «бордюр»? «Подъезд» или «парадная»? «Раздельный сбор мусора» или «Парнас»?
«Зенит»: «Вы после хорошей игры решили увеличить свой словарный запас?»
ЦСКА: «Да! Поможем и вам! Начнём со слова «трофей», запоминайте».
«Зенит»: «После этого слова идёт «эффективность».
ЦСКА: «А вы откуда это слово знаете?»
«Зенит»: «Знаем-знаем, а вы, судя по удивлению, впервые услышали».
В следующем матче Евролиги ЦСКА на выезде сыграет с «Баварией». «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Барселону».
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