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Инсайдер назвал обмен, который ошеломил всех в НБА

Инсайдер назвал обмен, который ошеломил всех в НБА
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Известный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал, что обмен, который провели между собой «Сакраменто Кингз» и «Индиана Пэйсерс», буквально всех потряс.

«Тайриз Халибертон был ошеломлён. Вся лига ошеломлена этой сделкой и тем фактом, что Тайриз был вообще доступен. Многие команды реагировали таким образом: «Если бы мы знали, что сможем заполучить Халибертона, то постучали бы в дверь в «Сакраменто». Все, включая Халибертона, думали, что он станет основным звеном в будущем команды.

Тот факт, что «Пэйсерс» смогли заполучить Тайриза, просто превзошёл их ожидания. Эта сделка ускорила обновления в их составе», — приводит слова Воджнаровски Yahoo Sports.

Халибертон отправился в «Индиану» вместе с Бадди Хилдом и Тристаном Томпсоном. В «Кингз» пришли Домантас Сабонис, Джереми Лэмб и Джастин Холидэй.

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