Стриптиз-клуб в Филадельфии оригинально отреагировал на переход Хардена в «Сиксерс»

Стриптиз-клуб в Филадельфии отреагировал на переход звёздного защитника Джеймса Хардена из «Бруклин Нетс» в «Филадельфию Сиксерс».
«Город грехов ждёт Джеймса Хардена в Филадельфии с распростёртыми руками и ногами», — написали в инстаграм-аккаунте стриптиз-клуба.
Считается, что Харден часто посещает подобные заведения. Один из клубов в Хьюстоне однажды «вывел из обращения» номер Хардена после того, как игрок за один вечер оставил в заведении $ 1 млн.
Джеймс Харден в нынешнем сезоне принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых он набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.
Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».
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