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«Реал» проиграл «Барселоне» в Мадриде с разницей «-18»

«Реал» проиграл «Барселоне» в Мадриде с разницей «-18»
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Греческий «Панатинаикос» на выезде переиграл АСВЕЛ в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Виллербане (Франция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 76:63. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Окаро Уайт, набравший 19 очков. 18 очков на счету Неманьи Недовича. В составе хозяев площадки 19 очков на свой счёт записал Дилан Осетковски.

В другом матче игрового дня мадридский «Реал» на домашней площадке уступил каталонской «Барселоне». Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счётом 86:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Николас Лапровиттола, набравший 20 очков. В составе хозяев паркета 15 очков на счету Уолтера Тавареша.

Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
11 февраля 2022, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
63 : 76
Панатинаикос
Афины, Греция
АСВЕЛ: Осетковски - 18, Джонс - 10, Лайти - 10, Гист - 9, Вембаньяма - 5, Фалл - 5, Найт - 4, Стразель - 2, Risacher, Адетокунбо, Кауди
Панатинаикос: Уайт - 19, Недович - 18, Папаяннис - 15, Эванс - 7, Йович - 6, Макон - 4, Сент-Рос - 4, Манцукас - 3, Авдалас, Каввадас, Каселакис
Евролига. Регулярный чемпионат. 25-й тур
11 февраля 2022, пятница. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
68 : 86
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид: Тавареш - 25, Козёр - 8, Льюль - 8, Абальде - 7, Уильямс-Госс - 5, Эртель - 4, Ябуселе - 4, Ханга - 3, Алосен - 2, Пуарье - 2, Рэндольф, Томпкинс
Барселона: Лапровиттола - 20, Экзам - 13, Дэвис - 11, Калатес - 10, Курич - 10, Миротич - 9, Йокубайтис - 6, Шанлы - 5, Шмитс - 2, Мартинес, Ннаджи, Хэйс
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