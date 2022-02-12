«Реал» проиграл «Барселоне» в Мадриде с разницей «-18»

Греческий «Панатинаикос» на выезде переиграл АСВЕЛ в матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Виллербане (Франция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 76:63. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Окаро Уайт, набравший 19 очков. 18 очков на счету Неманьи Недовича. В составе хозяев площадки 19 очков на свой счёт записал Дилан Осетковски.



В другом матче игрового дня мадридский «Реал» на домашней площадке уступил каталонской «Барселоне». Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счётом 86:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Николас Лапровиттола, набравший 20 очков. В составе хозяев паркета 15 очков на счету Уолтера Тавареша.