Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» прервать победную серию «Бостона»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 108:102, тем самым игроки «Селтикс» продлили свою победную серию до семи матчей.
Самый значимый вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 24 очка, 6 подборов и 5 передач. Лучшая результативность в составе «Денвера» у сербского центрового Николы Йокича, оформившего трипл-дабл из 21 очка, 15 подборов и 11 передач.
Напомним, «Денвер Наггетс» (30-24) занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Бостон Селтикс» (31-25) – 7-й на Западе.
В ранее завершившихся матчах «Детройт Пистонс» разгромно проиграл дома «Шарлотт Хорнетс» (119:141), «Кливленд Кавальерс» на выезде сломил сопротивление «Индианы Пэйсерс» (120:113), «Филадельфия Сиксерс» победила «Оклахому-Сити Тандер» (100:87), а «Атланта Хоукс» уступила «Сан-Антонио Спёрс» (121:136).
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