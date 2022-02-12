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Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» прервать победную серию «Бостона»

Трипл-дабл Йокича не помог «Денверу» прервать победную серию «Бостона»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 108:102, тем самым игроки «Селтикс» продлили свою победную серию до семи матчей.

Самый значимый вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 24 очка, 6 подборов и 5 передач. Лучшая результативность в составе «Денвера» у сербского центрового Николы Йокича, оформившего трипл-дабл из 21 очка, 15 подборов и 11 передач.

Напомним, «Денвер Наггетс» (30-24) занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Бостон Селтикс» (31-25) – 7-й на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
108 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Смарт - 22, Уайт - 15, Уильямс - 15, Браун - 12, Хорфорд - 9, Уильямс - 8, Притчард - 3, Несмит, Тайс, Томас, Хозер
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Гордон - 17, Кампаццо - 14, Бартон - 13, Хиланд - 10, Грин - 7, Ннаджи - 5, Форбс - 5, Грин - 4, Риверс - 4, Казинс, Маррей, Моррис, Портер, Рид, Ховард, Чанчар

В ранее завершившихся матчах «Детройт Пистонс» разгромно проиграл дома «Шарлотт Хорнетс» (119:141), «Кливленд Кавальерс» на выезде сломил сопротивление «Индианы Пэйсерс» (120:113), «Филадельфия Сиксерс» победила «Оклахому-Сити Тандер» (100:87), а «Атланта Хоукс» уступила «Сан-Антонио Спёрс» (121:136).

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
119 : 141
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Детройт Пистонс: Бей - 25, Диалло - 16, Грант - 15, Стюарт - 15, Каннингем - 12, Макгрудер - 12, Хейз - 11, Олиник - 9, Гарза - 2, Джозеф - 2, Багли III, Джексон, Ли, Ливерс, Пикетт, Смит
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Бриджес - 25, Розир - 25, Харрелл - 15, Вашингтон - 13, Убре - 11, Букнайт - 7, Пламли - 7, Тор - 5, Джонс - 2, Кулбока, Льюис, Макдэниелс, Мартин, Ричардс, Хэйворд
НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
113 : 120
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 23, Бриссетт - 18, Дуарте - 18, Хилд - 16, Смит - 12, Джексон - 11, Stephenson - 8, Вашингтон - 5, Томпсон - 2, Sykes, Taylor, Битадзе, Брогдон, Макконнелл, Перри, Рубио, Тёрнер, Уоррен
Кливленд Кавальерс: Аллен - 22, ЛеВерт - 22, Рондо - 17, Лав - 14, Осман - 14, Уэйд - 13, Окоро - 10, Мобли - 8, Гарлэнд, Гудвин, Дэвис, Маркканен, Нембхард, Пэнгос, Секстон, Стивенс, Уиндлер
НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
100 : 87
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 25, Макси - 24, Харрис - 17, Тибулл - 10, Ньянг - 6, Рид - 6, Коркмаз - 5, Милтон - 4, Грин - 3, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Миллсэп, Спрингер, Харден
Оклахома-Сити Тандер: Фэйворс - 16, Дорт - 15, Покушевски - 15, Базли - 14, Гидди - 9, Уильямс - 7, Крейчи - 4, Маледон - 3, Манн - 2, Роби - 2, Waters III, Гилджес-Александер, Джером, Мускала, Робинсон-Эрл, Уиггинс
НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 136
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Атланта Хоукс: Богданович - 23, Янг - 18, Галлинари - 16, Хаертер - 14, Капела - 13, Хантер - 10, Райт - 7, Дьенг - 5, Луваву-Кабарро - 5, Коллинс - 4, Оконгву - 4, Нокс - 2, Джонсон, Купер, Л. Уильямс, Мэйс
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 32, Джонсон - 26, Васселл - 20, Макдермотт - 13, Примо - 13, Пёлтль - 12, Джонс - 9, Коллинс - 5, Бэйтс-Диоп - 2, Ландейл - 2, Уокер - 2, Горан Драгич, Кейкок, Лэнгфорд, Ричардсон, Саторански, Уискэмп
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