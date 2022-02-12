«Юта» одержала пятую победу подряд, «Чикаго» обыграл «Миннесоту»

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Орландо Мэджик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 114:99, которая стала для них пятой кряду.

Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс защитник Донован Митчелл, набравший 24 очка и совершивший 7 подборов и 1 передачу. В составе «Орландо» лучшая результативность у форварда Уэнделла Картера – 22 очка, 9 подборов и 2 передачи. Единственный дабл-дабл в этом матче на счету центрового «Джаз» Хассана Уайтсайда – 15 очков, 18 подборов и 1 передача.

«Юта Джаз» (35-21) занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Орландо Мэджик (13-44) – 14-й на Востоке.

В ранее завершившемся матче «Чикаго Буллз» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (134:122). Лучшая результативность у форварда Демара Дерозана – 35 очков, 6 подборов и 6 передач.