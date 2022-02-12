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«Юта» одержала пятую победу подряд, «Чикаго» обыграл «Миннесоту»

«Юта» одержала пятую победу подряд, «Чикаго» обыграл «Миннесоту»
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Орландо Мэджик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 114:99, которая стала для них пятой кряду.

Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс защитник Донован Митчелл, набравший 24 очка и совершивший 7 подборов и 1 передачу. В составе «Орландо» лучшая результативность у форварда Уэнделла Картера – 22 очка, 9 подборов и 2 передачи. Единственный дабл-дабл в этом матче на счету центрового «Джаз» Хассана Уайтсайда – 15 очков, 18 подборов и 1 передача.

«Юта Джаз» (35-21) занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Орландо Мэджик (13-44) – 14-й на Востоке.

В ранее завершившемся матче «Чикаго Буллз» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (134:122). Лучшая результативность у форварда Демара Дерозана – 35 очков, 6 подборов и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
114 : 99
Орландо Мэджик
Орландо
Юта Джаз: Митчелл - 24, Кларксон - 18, Уайтсайд - 15, О'Нил - 14, Азубуике - 12, Форрест - 9, Конли - 8, Богданович - 7, Пэскелл - 4, Батлер - 3, Александер-Уолкер, Гобер, Гэй, Хаус, Эрнангомес
Орландо Мэджик: Картер - 22, Энтони - 18, Бамба - 16, Росс - 11, Вагнер - 9, Саггс - 9, Харрис - 8, Океке - 6, Айзек, Бол, Браздейкис, Вагнер, Лопес, Скофилд, Фульц, Хэмптон
НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
134 : 122
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Чикаго Буллз: Дерозан - 35, Вучевич - 26, Грин - 23, Уайт - 22, Досунму - 14, Лавин - 12, Брэдли - 2, Hill, Болл, Браун, Джонс, Карузо, Кук, Маккинни, Симонович, Томас, Уильямс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Таунс - 27, Расселл - 18, Бисли - 11, Беверли - 10, Макдэниелс - 9, Вандербилт - 6, Маклафлин - 4, Принс - 3, Рид - 3, Больмаро, Лейман, Найт, Ноуэлл, Окоги, Райт
Комментарии
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