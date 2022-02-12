«Зенит» готов предложить лидеру УНИКСа контракт на $ 2,4 млн

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в приобретении лёгкого форварда казанского УНИКСа Джона Брауна, сообщает Metaratings. По информации источника, «Зенит» готов предложить 30-летнему баскетболисту двухлетний контракт с зарплатой $ 2,4 млн за два сезона.



Соглашение Брауна с казанцами истекает в 2023 году, однако в его контракте прописана сумма выкупа, что может помешать переходу американца в коллектив из Санкт-Петербурга.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги Браун принял участие в 23 встречах, набирая в них в среднем 10,5 очка и совершая 4,7 подбора. Ранее Браун побил рекорд легендарного аргентинского экс-игрока «Виртуса» Ману Джинобили по количеству перехватов за сезон Евролиги.