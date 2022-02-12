Названы зарплаты главных тренеров французских клубов Евролиги

Стали известны зарплаты тренеров французских клубов Евролиги, сообщает Basket Europe. По информации источника, главный тренер «Монако» Саша Обрадович получает € 28 571 в месяц. Он пришёл в команду в декабре прошлого года, заменив на посту главного тренера клуба Звездана Митровича, и за семь месяцев, оставшихся в нынешнем сезоне, он получит € 200 тыс. Обрадович является самым высокооплачиваемым тренером во французской лиге.



Что касается наставника другого французского клуба — АСВЕЛа — Ти Джея Паркера, то его зарплата составляет € 150 тыс. за сезон.



«Монако» после 25 матчей регулярного чемпионата Евролиги занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 12 побед и 13 поражений. АСВЕЛ после такого же количества сыгранных матчей идёт на 14-й строчке, одержав 9 побед и потерпев 16 поражений.