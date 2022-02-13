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Бен Симмонс эмоционально поговорил с Кевином Дюрантом после обмена в «Бруклин»

Бен Симмонс эмоционально поговорил с Кевином Дюрантом после обмена в «Бруклин»
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Новичок «Бруклин Нетс», разыгрывающий Бен Симмонс пообщался с руководством команды и лидером «Нетс» Кевином Дюрантом после обмена, сообщает ESPN. По информации источника, Симмонс во время телефонных переговоров вёл себя очень эмоционально и благодарил клуб за веру в него.

Напомним, «Бруклин Нетс» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию Сиксерс» на защитников Бена Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.

Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.

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