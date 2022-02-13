Дабл-дабл Розира не помог «Шарлотту» обыграть «Мемфис»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Шарлотте (США), в котором на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Победу в нём одержал «Мемфис» со счётом 125:118.



Значительный вклад в успех гостей внёс Джарен Джексон – 18 очков и 10 подборов. У «Шарлотт» выделился Терри Розир, на его счету 35 очков и 10 подборов.



В параллельном матче в Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» провёл игру с «Сан-Антонио Спёрс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 124:114.



Самым результативным игроком у «Сан-Антонио» стал Деджанте Мюррей, набравший 31 очко и 12 передач. Лучше всех у «Нью-Орлеана» выступил Си Джей Макколлум, у него 36 очков и 11 подборов.



Также «Сакраменто Кингз» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 123:110. Дабл-даблем отметился Домантас Сабонис (16 очков и 11 подборов). А «Нью-Йорк Никс» уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 112:103. Дабл-даблами отметились Юсуф Нуркич (12 очков и 20 подборов) и Джулиус Рэндл (28 очков и 16 подборов).