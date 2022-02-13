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Дабл-дабл Розира не помог «Шарлотту» обыграть «Мемфис»

Дабл-дабл Розира не помог «Шарлотту» обыграть «Мемфис»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Шарлотте (США), в котором на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Победу в нём одержал «Мемфис» со счётом 125:118.

Значительный вклад в успех гостей внёс Джарен Джексон – 18 очков и 10 подборов. У «Шарлотт» выделился Терри Розир, на его счету 35 очков и 10 подборов.

В параллельном матче в Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» «Нью-Орлеан Пеликанс» провёл игру с «Сан-Антонио Спёрс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 124:114.

Самым результативным игроком у «Сан-Антонио» стал Деджанте Мюррей, набравший 31 очко и 12 передач. Лучше всех у «Нью-Орлеана» выступил Си Джей Макколлум, у него 36 очков и 11 подборов.

Также «Сакраменто Кингз» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 123:110. Дабл-даблем отметился Домантас Сабонис (16 очков и 11 подборов). А «Нью-Йорк Никс» уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 112:103. Дабл-даблами отметились Юсуф Нуркич (12 очков и 20 подборов) и Джулиус Рэндл (28 очков и 16 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 01:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 103
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 30, Харт - 23, Маклемор - 17, Уинслоу - 14, Нуркич - 12, Хьюз - 5, Эллеби - 5, Уотфорд - 4, Браун - 2, Блевинс, Бледсо, Джонсон, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Смит
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 28, Уокер - 23, Гримс - 20, Бёркс - 8, Гибсон - 8, Реддиш - 6, Куикли - 4, Фурнье - 4, Робинсон - 2, Барретт, Макбрайд, Ноэль, Роуз, Саманич, Симс, Топпин
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
118 : 125
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Шарлотт Хорнетс: Розир - 35, Болл - 25, Харрелл - 20, Букнайт - 12, Бриджес - 8, Убре - 8, Вашингтон - 4, Пламли - 4, Тор - 2, Джонс, Кулбока, Льюис, Макдэниелс, Мартин, Ричардс, Хэйворд
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Бейн - 25, Джексон - 18, Кларк - 16, Адамс - 15, Мелтон - 9, Кончар - 8, Уильямс - 4, Андерсон - 2, Джонс - 2, Альдама, Брукс, Калвер, Пон, Терри, Тийе, Тиллман
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
114 : 124
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 36, Ингрэм - 22, Валанчюнас - 17, Джонс - 13, Альварадо - 6, Кларк - 6, Маршалл - 6, Хэйс - 4, Эрнангомес - 4, Грэм, Льюис, Мёрфи, Нэнс, Они, Снелл, Темпл, Уильямсон, Читэм
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 31, Уокер - 17, Джонсон - 16, Макдермотт - 15, Васселл - 14, Ландейл - 10, Примо - 9, Пёлтль - 7, Джонс - 5, Бэйтс-Диоп, Горан Драгич, Кейкок, Коллинс, Лэнгфорд, Ричардсон, Саторански, Уискэмп
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
110 : 123
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Вашингтон Уизардс: Кузма - 22, Кисперт - 20, Брайант - 13, Хатимура - 13, Колдуэлл-Поуп - 11, Авдия - 10, Нето - 10, Смит - 9, Гилл - 2, Бил, Гэффорд, Кэри, Порзингис, Тодд, Уинстон, Ээи
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Барнс - 21, Харклесс - 17, Сабонис - 16, Холидэй - 12, Мету - 10, Митчелл - 8, Дивинченцо - 7, Холмс - 6, Джексон, Джонс, Дэвис, Кета, Кинг, Лайлз, Лень, Лэмб
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