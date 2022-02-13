40 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Кливленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Сан-Франциско(США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 103:93.

В «Филадельфии» самым результативным игроком стал Джоэл Эмбиид с трипл-даблом из 40 очков, 14 подборов и 10 передач. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Дариус Гарлэнд с 27 очками.

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» проиграл «Денвер Наггетс» с разницей всего в одно очко со счётом 109:110. Встреча прошла на площадке «Скотиабанк-Арена » в Торонто (Канада). Самым результативным игроком в «Торонто» стал Паскаль Сиакам, оформив дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов. Самым эффективным в «Денвере» стал Никола Йокич с дабл-даблом из 28 очков и 15 подборов.

В другой игре «Чикаго Буллз» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр » и завершилась победой хозяев со счётом 106:101. В «Чикаго» самым результативным игроком стал Демар Дерозан с 38 очками. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Лугенц Дорт (31 очко). Его одноклубник Джош Гидди офомил трипл-дабл из 11 очков, 12 подборов и 10 передач.

Матч между «Майами Хит» и «Бруклин Нетс» завершился в Майами (США) победой хозяев со счётом 115:111. Встреча прошла на площадке «Американ Эйрлайнс-Арена». Самым результативным игроком матча стал Кайри Ирвинг из «Бруклина» с 29 очкми.