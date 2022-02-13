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40 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Кливленд»

40 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Кливленд»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Сан-Франциско(США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 103:93.

В «Филадельфии» самым результативным игроком стал Джоэл Эмбиид с трипл-даблом из 40 очков, 14 подборов и 10 передач. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Дариус Гарлэнд с 27 очками.

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
103 : 93
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 40, Макси - 16, Харрис - 11, Коркмаз - 9, Грин - 6, Милтон - 6, Рид - 6, Тибулл - 6, Ньянг - 3, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Миллсэп, Спрингер, Харден
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 27, Аллен - 13, Осман - 12, ЛеВерт - 11, Мобли - 11, Уэйд - 10, Окоро - 5, Лав - 2, Стивенс - 2, Гудвин, Дэвис, Маркканен, Нембхард, Пэнгос, Рондо, Секстон, Уиндлер

В параллельном матче «Торонто Рэпторс» проиграл «Денвер Наггетс» с разницей всего в одно очко со счётом 109:110. Встреча прошла на площадке «Скотиабанк-Арена » в Торонто (Канада). Самым результативным игроком в «Торонто» стал Паскаль Сиакам, оформив дабл-дабл из 35 очков и 10 подборов. Самым эффективным в «Денвере» стал Никола Йокич с дабл-даблом из 28 очков и 15 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
109 : 110
Денвер Наггетс
Денвер
Торонто Рэпторс: Сиакам - 35, Ванвлит - 25, Барнс - 17, Трент-мл. - 11, Ануноби - 9, Берч - 4, Буше - 4, Бэнтон - 4, Ачиува, Бонга, Ватанабэ, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани, Янг
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Грин - 19, Гордон - 13, Хиланд - 11, Бартон - 10, Грин - 8, Форбс - 7, Кампаццо - 6, Казинс - 4, Риверс - 4, Маррей, Моррис, Ннаджи, Портер, Рид, Ховард, Чанчар

В другой игре «Чикаго Буллз» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр » и завершилась победой хозяев со счётом 106:101. В «Чикаго» самым результативным игроком стал Демар Дерозан с 38 очками. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Лугенц Дорт (31 очко). Его одноклубник Джош Гидди офомил трипл-дабл из 11 очков, 12 подборов и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
106 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Чикаго Буллз: Дерозан - 38, Вучевич - 31, Уайт - 16, Досунму - 12, Hill - 6, Джонс - 3, Болл, Браун, Брэдли, Грин, Карузо, Кук, Лавин, Маккинни, Симонович, Томас, Уильямс
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 31, Базли - 17, Уильямс - 12, Гидди - 11, Манн - 8, Покушевски - 7, Роби - 7, Уиггинс - 5, Джером - 3, Waters III, Гилджес-Александер, Крейчи, Маледон, Мускала, Робинсон-Эрл, Фэйворс

Матч между «Майами Хит» и «Бруклин Нетс» завершился в Майами (США) победой хозяев со счётом 115:111. Встреча прошла на площадке «Американ Эйрлайнс-Арена». Самым результативным игроком матча стал Кайри Ирвинг из «Бруклина» с 29 очкми.

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
115 : 111
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Майами Хит: Адебайо - 19, Робинсон - 17, Хироу - 15, Батлер - 13, Лоури - 13, Винсент - 11, Такер - 10, Страс - 9, Дедмон - 8, Гай, Мартин, Моррис, Оладипо, Хаслем, Юртсевен
Бруклин Нетс: Ирвинг - 29, Томас - 22, Эдвардс - 13, Браун - 11, Шарп - 10, Джонсон - 9, Миллз - 9, Гриффин - 8, Драммонд, Дюк, Дюрант, Карри, Картер, Клэкстон, Олдридж, Симмонс, Харрис
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