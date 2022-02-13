Лука Дончич установил впечатляющий рекорд НБА

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич (22 года 349 дней) стал самым молодым игроком в истории НБА, кому удалось набрать по меньшей мере 45 очков, 5 подборов и 5 передач в двух матчах подряд. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» рассказал известный журналист Джастин Кубатко.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Даллас Маверикс».

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Даллас» встречался с «Лос-Анджелес Клипперс», Дончич записал себе в актив 45 очков, совершил 15 подборов и отдал 8 результативных передач. «Маверикс» в итоге потерпели поражение со счётом 97:99.