Кристапс Порзингис прокомментировал распад своего дуэта с Лукой Дончичем в «Далласе»

Новичок «Вашингтон Уизардс», тяжёлый форвард Кристапс Порзингис высказался об уходе из «Даллас Маверикс» и как следствие — распаде своего дуэта со звёздным разыгрывающим Лукой Дончичем.



«Это не то, чего многие ожидали, да и не то, чего ожидал я сам, но так иногда бывает в этой лиге. Лука — отличный игрок, и я желаю ему всего наилучшего. Хочется надеяться, что он достигнет того, к чему так стремится», — приводит слова Порзингиса NBC Sports.

В нынешнем сезоне НБА Кристапс принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 19,2 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 2 передачи.

Напомним, Порзингис был обменян в «Вашингтон» на разыгрывающего Спенсера Динвидди и форварда Дависа Бертанса. Ранее обмен Кристапса объяснил владелец «Далласа» Марк Кьюбан.