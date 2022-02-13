Опубликована статистика, наглядно показывающая регресс Джеймса Хардена за два года

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри опубликовал статистику, в которой показана максимальная скорость баскетболиста Джеймса Хардена в течение каждого из сезонов начиная с 2013 года.

Согласно ей, в этом сезоне максимальная скорость, которую достигал Харден в игре, равна 16,2 миль в час (около 26 км/ч). В прошлом сезоне этот показатель равнялся 16,4. Примечательно, что в предыдущих семи сезонах этот показатель не опускался ниже 19.

Напомним, Харден перешёл из «Бруклин Нетс» в «Филадельфию Сиксерс». В нынешнем сезоне он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых он набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.

Ранее стал известен поворотный момент, который спровоцировал уход Хардена из «Бруклина».