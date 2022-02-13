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Сборной Испании порекомендовали не ехать на выездной матч с Украиной в отборе ЧМ

Сборной Испании порекомендовали не ехать на выездной матч с Украиной в отборе ЧМ
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Министерство иностранных дел Испании посоветовало баскетбольной национальной команде воздержаться от поездки на Украину на матч отборочного турнира к чемпионату мира — 2023. Об этом сообщает Marca.

Испания должна сыграть с Украиной 24 февраля в Кордове, а ответный матч запланирован на 27 февраля в Киеве.

В ФИБА уверяют, что они не вправе говорить о наличии военного конфликта, из-за которого встреча могла бы быть перенесена. Несмотря на это, существует вероятность того, что матч может быть сыгран в другой стране. Этот вопрос будет решаться завтра, 14 февраля, на специальном заседании технической комиссии ФИБА.

После двух игр испанцы возглавляют турнирную таблицу группы G, имея в своём активе 2 победы. Украинцы занимают третье место (1 победа, 1 поражение).

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