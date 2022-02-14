Кайл Хайнс назвал лучшего одноклубника, который у него когда-либо был. Это не игрок ЦСКА

Центровой «Милана» Кайл Хайнс, в межсезонье-2020 покинувший ЦСКА, рассказал, кого считает своим лучшим одноклубником за всю карьеру.

«Лучший партнёр по команде, который у меня когда-либо был — Вассилис Спанулис. Он был великим игроком, огромным лидером на площадке и вне её. Я очень многому у него научился.

Самое сложное место, где я играл? Я бы назвал стадион мира и дружбы, стадион «Олимпиакос» в Пирее. Я играл там два года, и у меня столько воспоминаний», — цитирует Хайнса Gazzetta.gr.

Раннее сообщалось о матче «Милана» и «Фенербахче» в Евролиге, который закончился потасовкой между участниками. Одним из главных действующих лиц массовой драки стал Кайл Хайнс, который оттолкнул защитника турецкого клуба Марко Гудурича, после чего все игроки двух команд оказались на площадке для выяснения отношений.