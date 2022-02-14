Женская сборная России разгромно проиграла Бельгии в квалификации чемпионата мира

Женская сборная России по баскетболу провела первый матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 году. Россиянки разгромно уступили Бельгии в Доминиканской республике — 43:66 (12:22, 15:19, 9:12, 7:13).

Лучшую результативность в составе сборной России показала Ольга Фролкина, на счету которой 10 очков. В составе бельгийской команды отличилась Эмма Мессеман — 20 очков. Сборные США (2-0) и Бельгии (2-1) обеспечили себе попадание на чемпионат мира. Последнюю путёвку разыграют Россия и Пуэрто-Рико в очной встрече на арене Palacio de los Deportes Santo Domingo 15 февраля в 2:00 мск.

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-​​аккаунте Fiba — The Basketball Channel.

Напомним, сборная России должна была играть отборочные матчи в США, но команду не впустили в страну из-за антикоронавирусных ограничений, после чего матчи были перенесены в Доминиканскую республику.