Женская сборная России разгромно проиграла Бельгии в квалификации чемпионата мира

Женская сборная России по баскетболу провела первый матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 году. Россиянки разгромно уступили Бельгии в Доминиканской республике — 43:66 (12:22, 15:19, 9:12, 7:13).
Лучшую результативность в составе сборной России показала Ольга Фролкина, на счету которой 10 очков. В составе бельгийской команды отличилась Эмма Мессеман — 20 очков. Сборные США (2-0) и Бельгии (2-1) обеспечили себе попадание на чемпионат мира. Последнюю путёвку разыграют Россия и Пуэрто-Рико в очной встрече на арене Palacio de los Deportes Santo Domingo 15 февраля в 2:00 мск.
Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Fiba — The Basketball Channel.
Напомним, сборная России должна была играть отборочные матчи в США, но команду не впустили в страну из-за антикоронавирусных ограничений, после чего матчи были перенесены в Доминиканскую республику.
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