«Бостон» выиграл восьмой матч подряд, «Индиана» довела серию до пяти поражений
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 105:95.
В составе победителей самый результативным стал Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов. Роберт Уильямс оформил дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов. Отметим, «Бостон» одержал восьмую победу подряд.
В другом матче «Индиана Пэйсерс» уступила «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 120:129. Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, который набрал 37 очков. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.
Для «Индианы» это поражение стало пятым кряду.
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
105 : 95
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Тейтум - 38, Браун - 17, Уайт - 14, Смарт - 13, Уильямс - 10, Хорфорд - 8, Уильямс - 5, Корнет, Несмит, Притчард, Тайс, Томас, Хозер
Атланта Хоукс: Янг - 30, Богданович - 26, Хантер - 10, Капела - 8, Хаертер - 7, Галлинари - 5, Оконгву - 4, Л. Уильямс - 3, Райт - 2, Джонсон, Дьенг, Коллинс, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
120 : 129
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Индиана Пэйсерс: Бриссетт - 22, Халибёртон - 22, Stephenson - 21, Смит - 17, Хилд - 13, Taylor - 10, Битадзе - 7, Sykes - 3, Вашингтон - 2, Дуарте - 2, Томпсон - 1, Брогдон, Джексон, Макконнелл, Перри, Рубио, Тёрнер, Уоррен
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 37, Расселл - 23, Таунс - 15, Беверли - 13, Рид - 13, Макдэниелс - 11, Бисли - 10, Вандербилт - 4, Маклафлин - 3, Больмаро, Лейман, Найт, Ноуэлл, Окоги, Принс, Райт
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