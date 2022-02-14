«Бостон» выиграл восьмой матч подряд, «Индиана» довела серию до пяти поражений

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 105:95.

В составе победителей самый результативным стал Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 38 очков и 10 подборов. Роберт Уильямс оформил дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов. Отметим, «Бостон» одержал восьмую победу подряд.

В другом матче «Индиана Пэйсерс» уступила «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 120:129. Самым результативным в составе победителей стал Энтони Эдвардс, который набрал 37 очков. Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

Для «Индианы» это поражение стало пятым кряду.