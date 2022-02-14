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Определены стартовые пятёрки Матча звёзд Единой лиги ВТБ

Определены стартовые пятёрки Матча звёзд Единой лиги ВТБ
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Стали известны стартовые пятёрки команд, которые примут участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ 2022 года, который состоится 20 февраля на «ВТБ-Арене», сообщает официальный сайт турнира.

В матче встретятся команды «Звёзд России» и «Звёзд мира». Российскими игроками будет руководить главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич, в сборной мира — Велимир Перасович из УНИКСа.

Стартовые пятёрки на Матч звёзд Единой лиги ВТБ:

«Звёзды России»: Алексей Швед (ЦСКА), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Сергей Торопов («Нижний Новгород»).

«Звёзды мира»: Дэниэл Хэккетт (ЦСКА), Эрик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Марио Хезонья (УНИКС), Джордан Мики («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА).

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