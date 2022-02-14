Определены стартовые пятёрки Матча звёзд Единой лиги ВТБ
Поделиться
Стали известны стартовые пятёрки команд, которые примут участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ 2022 года, который состоится 20 февраля на «ВТБ-Арене», сообщает официальный сайт турнира.
В матче встретятся команды «Звёзд России» и «Звёзд мира». Российскими игроками будет руководить главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич, в сборной мира — Велимир Перасович из УНИКСа.
Стартовые пятёрки на Матч звёзд Единой лиги ВТБ:
«Звёзды России»: Алексей Швед (ЦСКА), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Воронцевич (УНИКС), Сергей Торопов («Нижний Новгород»).
«Звёзды мира»: Дэниэл Хэккетт (ЦСКА), Эрик Макколлум («Локомотив-Кубань»), Марио Хезонья (УНИКС), Джордан Мики («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА).
Комментарии
- 14 февраля 2022
-
17:16
-
16:16
-
15:26
-
14:27
-
13:22
-
12:45
-
11:32
-
10:17
-
09:42
-
09:40
-
01:43
-
01:40
-
01:26
-
00:36
- 13 февраля 2022
-
23:33
-
22:29
-
21:16
-
20:16
-
19:17
-
18:48
-
17:18
-
16:41
-
15:49
-
14:48
-
14:32
-
13:39
-
12:14
-
11:22
-
10:16
-
09:53
-
07:49
-
07:09
-
06:05
-
00:43
-
00:00
Партнерский контент