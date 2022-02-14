Леброн Джеймс прокомментировал бездействие «Лейкерс» перед дедлайном

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о бездействии калифорнийского клуба перед дедлайном.
«После дедлайна в команде чувствуется единение. В матче с «Голден Стэйт Уорриорз» это чувствовалось с самого первого спорного мяча. Пусть результат и получился далеко не таким, как хотелось бы. Я давно не чувствовал такого единения в команде. И это было приятное чувство.
Дедлайн позади. Многие могут перевести дух и двигаться дальше. Все понимают, что у нас такая команда и такой она и останется. Нам нужно собраться и двигаться вперёд», — приводит слова Леброна Джеймса Spectrum.
После 57 матчей регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» идёт на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 победами и 31 поражением.
Ранее сообщалось, что единственным вариантом «Лейкерс» был обмен Расселла Уэстбрука. «Озёрники» могли заполучить разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Джона Уолла, но отказались отдавать вместе с Уэстбруком требуемый клубом из Техаса драфт-пик 1-го раунда.
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