Леброн Джеймс прокомментировал бездействие «Лейкерс» перед дедлайном

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о бездействии калифорнийского клуба перед дедлайном.



«После дедлайна в команде чувствуется единение. В матче с «Голден Стэйт Уорриорз» это чувствовалось с самого первого спорного мяча. Пусть результат и получился далеко не таким, как хотелось бы. Я давно не чувствовал такого единения в команде. И это было приятное чувство.



Дедлайн позади. Многие могут перевести дух и двигаться дальше. Все понимают, что у нас такая команда и такой она и останется. Нам нужно собраться и двигаться вперёд», — приводит слова Леброна Джеймса Spectrum.



После 57 матчей регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» идёт на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 победами и 31 поражением.



Ранее сообщалось, что единственным вариантом «Лейкерс» был обмен Расселла Уэстбрука. «Озёрники» могли заполучить разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Джона Уолла, но отказались отдавать вместе с Уэстбруком требуемый клубом из Техаса драфт-пик 1-го раунда.