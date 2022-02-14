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Джеймс Харден пропустит Матч звёзд НБА

Джеймс Харден пропустит Матч звёзд НБА
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Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден не сможет принять участие в Матче звёзд НБА, сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс. Как сообщает источник, баскетболист продолжает восстанавливаться после травмы левого подколенного сухожилия и вернётся в строй не раньше перерыва на Матч звёзд.

Напомним, Харден перешёл из «Бруклин Нетс» в «Филадельфию Сиксерс». В нынешнем сезоне он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.

Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон». Перед дедлайном «Бруклин» обменял Хардена в «Филадельфию Сиксерс».

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