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«Геноцид во имя денег». Конгрессмены США жёстко отреагировали на отчисление Кантера из НБА

«Геноцид во имя денег». Конгрессмены США жёстко отреагировали на отчисление Кантера из НБА
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Сразу два американских конгрессмена — Ли Зедлин и Тим Бурчетт — поддержали центрового Энеса Кантера на фоне его отчисления из «Хьюстон Рокетс».

«НБА никогда не должна говорить ни слова о терпимости, справедливости, свободе слова или правах человека после отчисления Энеса Кантера из лиги за высказывания против Коммунистической партии Китая и Леброна Джеймса. Он в расцвете сил, здоров и оформлял бы средний дабл-дабл за игру, если бы ему давали минуты», — написал в своём «твиттере» конгрессмен Ли Зедлин.

«Я поддерживаю Энеса Кантера. НБА безвольно отстаивает геноцид ради денег. Леброну Джеймсу должно быть стыдно за его поддержку Китая и геноцида уйгуров», — отметил в своём микроблоге конгрессмен Тим Бурчетт.

Напомним, перед дедлайном «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон», который решил его отчислить.

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