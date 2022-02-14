«Геноцид во имя денег». Конгрессмены США жёстко отреагировали на отчисление Кантера из НБА

Сразу два американских конгрессмена — Ли Зедлин и Тим Бурчетт — поддержали центрового Энеса Кантера на фоне его отчисления из «Хьюстон Рокетс».



«НБА никогда не должна говорить ни слова о терпимости, справедливости, свободе слова или правах человека после отчисления Энеса Кантера из лиги за высказывания против Коммунистической партии Китая и Леброна Джеймса. Он в расцвете сил, здоров и оформлял бы средний дабл-дабл за игру, если бы ему давали минуты», — написал в своём «твиттере» конгрессмен Ли Зедлин.



«Я поддерживаю Энеса Кантера. НБА безвольно отстаивает геноцид ради денег. Леброну Джеймсу должно быть стыдно за его поддержку Китая и геноцида уйгуров», — отметил в своём микроблоге конгрессмен Тим Бурчетт.



Напомним, перед дедлайном «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон», который решил его отчислить.