Женская сборная России обыграла Пуэрто-Рико и вышла на чемпионат мира

Завершился матч квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором женская сборная России встречалась с Пуэрто-Рико. Матч состоялся в Доминикане и завершился разгромной победой сборной России со счётом 102:68.
В составе сборной России сразу две баскетболистки набрали по 18 очков – Нина Глонти и Елизавета Комарова. Раиса Мусина оформила дабл-дабл из 13 очков и 17 подборов.
В составе проигравшей команды самой результативной стала Джазмон Гватми, которая набрала 27 очков.
Таким образом, сборной России удалось выйти на чемпионат мира 2022 года. Команда набрала три очка и заняла третье место в группе. Также на ЧМ-2022 вышли сборные Бельгии и США, которые заняли первое и второе место соответственно.
Сборная Пуэрто-Рики заняла четвёртое место и не смогла выйти на чемпионат мира
- 15 февраля 2022
-
03:45
-
00:39
- 14 февраля 2022
-
23:59
-
22:40
-
21:23
-
20:51
-
19:47
-
18:59
-
17:16
-
16:16
-
15:26
-
14:27
-
13:22
-
12:45
-
11:32
-
10:17
-
09:42
-
09:40
-
01:43
-
01:40
-
01:26
-
00:36
- 13 февраля 2022
-
23:33
-
22:29
-
21:16
-
20:16
-
19:17
-
18:48
-
17:18
-
16:41
-
15:49
-
14:48
-
14:32
-
13:39
-
12:14