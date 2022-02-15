Женская сборная России обыграла Пуэрто-Рико и вышла на чемпионат мира

Завершился матч квалификации чемпионата мира 2022 года, в котором женская сборная России встречалась с Пуэрто-Рико. Матч состоялся в Доминикане и завершился разгромной победой сборной России со счётом 102:68.

В составе сборной России сразу две баскетболистки набрали по 18 очков – Нина Глонти и Елизавета Комарова. Раиса Мусина оформила дабл-дабл из 13 очков и 17 подборов.

В составе проигравшей команды самой результативной стала Джазмон Гватми, которая набрала 27 очков.

Таким образом, сборной России удалось выйти на чемпионат мира 2022 года. Команда набрала три очка и заняла третье место в группе. Также на ЧМ-2022 вышли сборные Бельгии и США, которые заняли первое и второе место соответственно.

Сборная Пуэрто-Рики заняла четвёртое место и не смогла выйти на чемпионат мира