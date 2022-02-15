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Трипл-дабл Рэндла не позволил «Нью-Йорку» победить «Оклахому»

Трипл-дабл Рэндла не позволил «Нью-Йорку» победить «Оклахому»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Победу в нём одержала «Оклахома» со счётом 127:123.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Джулиус Рэндл – 30 очков, 13 подборов и 10 передач. У «Оклахомы» выделился Джош Гидди, на его счету 28 очков, 11 подборов и 12 передач.

В параллельном матче в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Уизардс» провёл игру с «Детройт Пистонс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 103:94.

Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал Дени Авдия, набравший 12 очков и 15 подборов. Лучше всех у «Детройта» выступил Саддик Бей, у него 24 очка.

Также «Бруклин Нетс» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 109:85.

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 127
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 30, Фурнье - 29, Гримс - 19, Робинсон - 14, Бёркс - 11, Уокер - 9, Топпин - 7, Гибсон - 2, Реддиш - 2, Арчидиаконоу, Барретт, Куикли, Макбрайд, Ноэль, Роуз, Саманич, Симс
Оклахома-Сити Тандер: Манн - 30, Гидди - 28, Базли - 23, Джером - 13, Уильямс - 13, Фэйворс - 10, Роби - 6, Покушевски - 2, Уиггинс - 2, Waters III, Гилджес-Александер, Дорт, Крейчи, Маледон, Мускала, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
103 : 94
Детройт Пистонс
Детройт
Вашингтон Уизардс: Кузма - 23, Колдуэлл-Поуп - 16, Авдия - 12, Брайант - 11, Нето - 11, Кисперт - 10, Смит - 8, Гилл - 6, Хатимура - 6, Бил, Гэффорд, Кэри, Порзингис, Тодд, Уинстон, Ээи
Детройт Пистонс: Бей - 24, Грант - 14, Каннингем - 12, Стюарт - 11, Багли III - 10, Диалло - 10, Джозеф - 9, Макгрудер - 4, Гарза, Джексон, Ли, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит, Хейз
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 85
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Бруклин Нетс: Карри - 23, Браун - 19, Олдридж - 19, Томас - 14, Драммонд - 11, Миллз - 8, Джонсон - 4, Дюк - 3, Картер - 3, Эдвардс - 3, Шарп - 2, Гриффин, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Симмонс, Харрис
Сакраменто Кингз: Фокс - 26, Митчелл - 13, Дивинченцо - 12, Сабонис - 9, Мету - 7, Холидэй - 7, Барнс - 6, Холмс - 4, Харклесс - 1, Джексон, Джонс, Дэвис, Кета, Кинг, Лайлз, Лень, Лэмб
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