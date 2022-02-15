Трипл-дабл Рэндла не позволил «Нью-Йорку» победить «Оклахому»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Победу в нём одержала «Оклахома» со счётом 127:123.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Джулиус Рэндл – 30 очков, 13 подборов и 10 передач. У «Оклахомы» выделился Джош Гидди, на его счету 28 очков, 11 подборов и 12 передач.



В параллельном матче в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Уизардс» провёл игру с «Детройт Пистонс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 103:94.



Самым результативным игроком у «Вашингтона» стал Дени Авдия, набравший 12 очков и 15 подборов. Лучше всех у «Детройта» выступил Саддик Бей, у него 24 очка.



Также «Бруклин Нетс» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 109:85.