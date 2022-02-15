Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» крупно проиграл «Клипперс», «Юта» выиграла с разницей "+34"

«Голден Стэйт» крупно проиграл «Клипперс», «Юта» выиграла с разницей "+34"
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержал «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 119:104.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Теренс Мэнн – 25 очков. У «Голден Стэйт» выделился Стефен Карри, на его счету 33 очка.

В параллельном матче в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» провёл игру с «Орландо Мэджик». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 121:111.

Самым результативным игроком у «Денвера» стал Никола Йокич, набравший 26 очков и 15 подборов. Лучше всех у «Орландо» выступил Уэнделл Картер, у него 25 очков и 12 подборов.

Также «Юта Джаз» обыграла «Хьюстон Рокетс» со счётом 135:101.

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
121 : 111
Орландо Мэджик
Орландо
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Бартон - 17, Грин - 17, Форбс - 16, Хиланд - 14, Гордон - 10, Казинс - 9, Грин - 7, Кампаццо - 5, Маррей, Моррис, Ннаджи, Портер, Риверс, Рид, Ховард, Чанчар
Орландо Мэджик: Вагнер - 26, Картер - 25, Саггс - 16, Харрис - 15, Океке - 9, Энтони - 9, Скофилд - 5, Лопес - 3, Бамба - 2, Росс - 1, Айзек, Бол, Браздейкис, Вагнер, Фульц, Хэмптон
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 104
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Мэнн - 25, Джексон - 19, Зубац - 18, Батюм - 14, Ковингтон - 11, Моррис - 11, Хартенштайн - 9, Бостон - 8, Коффи - 4, Джордж, Кеннард, Леонард, Оджелей, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Пул - 13, Уиггинс - 13, Куминга - 10, Луни - 7, Портер - 7, Томпсон - 7, Бьелица - 5, Ли - 5, Муди - 3, Пэйтон II - 1, Грин, Игуодала, Кьоцца, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2022, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
135 : 101
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Юта Джаз: Митчелл - 30, Богданович - 22, Кларксон - 16, Гобер - 14, Пэскелл - 12, Уайтсайд - 11, Азубуике - 10, Хаус - 8, О'Нил - 7, Эрнангомес - 3, Конли - 2, Александер-Уолкер, Батлер, Гэй, Форрест
Хьюстон Рокетс: Мартин - 16, Гордон - 14, Тэйт - 14, Грин - 13, Вуд - 12, Шенгюн - 9, Портер - 8, Мэтьюз - 7, Нваба - 4, Шрёдер - 4, Queen, Гаруба, Кристофер, Никс, Уолл, Фернанду
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022