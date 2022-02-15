«Голден Стэйт» крупно проиграл «Клипперс», «Юта» выиграла с разницей "+34"

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержал «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 119:104.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Теренс Мэнн – 25 очков. У «Голден Стэйт» выделился Стефен Карри, на его счету 33 очка.



В параллельном матче в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» провёл игру с «Орландо Мэджик». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 121:111.



Самым результативным игроком у «Денвера» стал Никола Йокич, набравший 26 очков и 15 подборов. Лучше всех у «Орландо» выступил Уэнделл Картер, у него 25 очков и 12 подборов.



Также «Юта Джаз» обыграла «Хьюстон Рокетс» со счётом 135:101.