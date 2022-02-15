Назван игрок, который заменит Джеймса Хардена на Матче звёзд НБА

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своём «твиттере» рассказал о том, что центровой «Кливленда» Джарретт Аллен заменит защитника «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена на Матче всех звёзд-2022, который состоится 20 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что Харден продолжает восстанавливаться после травмы левого подколенного сухожилия и вернётся в строй не раньше, чем через неделю. Недавно звёздный баскетболист перешёл из «Бруклин Нетс» в «Филадельфию Сиксерс». В нынешнем сезоне он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.

23-летний Аллен впервые в карьере примет участие в Матче всех звезд. В этом сезоне он набирает 16,2 очка, 11,1 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.