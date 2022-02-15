Андрей Кириленко прокомментировал попадание женской сборной России на чемпионат мира

Президент РФБ Андрей Кириленко дал комментарий по поводу победы женской сборной России в матче с Пуэрто-Рико (102:68) в квалификации чемпионата мира 2022 года.

Напомним, благодаря этой победе российским баскетболисткам удалось выйти на чемпионат мира 2022 года.

«Эта команда заслужила быть на Кубке мира. Молодая, со своими осечками и неудачными днями – но, несомненно, достойная поездки в Австралию. Очень рад, что мы не пропустим мировое первенство, и девушки получат дополнительный опыт соревнований топ-уровня. Здесь, в Санто-Доминго, сборная России провела два разных матча, но надо понимать, что и соперники были разного уровня. Бельгия – один из лидеров мирового баскетбола. Помимо ярко выраженного лидера – Эммы Мессеман, это очень обученная и сыгранная команда. Бельгийки и против сборной США выглядели достойно, проиграв всего 9 очков. Пуэрториканская сборная уровнем уступает, но это команда с сердцем, которая пласталась по паркету и не сдавалась. Были даже некоторые стычки. По желанию победить обе сборные были равны, но если говорить о баскетбольных умениях – этот результат по делу», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.