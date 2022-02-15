Дисквалифицированному на два года игроку разрешили возобновить карьеру в НБА

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал о том, что защитник Тайрик Эванс получил разрешение от НБА возобновить карьеру в лиге.

Напомним, в мае 2019 года на тот момент игрока «Индианы Пэйсерс» дисквалифицировали на два года за нарушение антинаркотической программы.

Эванс был признан лучшим новичком сезона-2009/10. Помимо «Индианы», он играл за «Сакраменто Кинг», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Мемфис Гриззлиз».

В регулярном чемпионате 2019 года Тайрик набирал 10,2 очка, собирал 2,9 подбора, отдавал 2,4 передачи, а также совершал 0,8 перехвата и 0,3 блок-шота за 20,3 минуты игры. В постсезоне средние показатели атакующего защитника составили 15,3 очка, 4,3 подбора, 0,8 передачи, 0,8 перехвата и 0,3 блок-шота за 21,0 минуты.