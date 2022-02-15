В Лиге ВТБ установлен рекорд результативности без ОТ. Игрок при этом оформил трипл-дабл

Защитник «Астаны» Энтони Хики оформил трипл-дабл из 43 очков, 10 подборов и 11 передач в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (87:83).
Ранее трипл-дабл покорялся лишь шести игрокам в истории лиги. При этом Хики показал лучшую результативность с трипл-даблом на счету, для американского игрока этот матч стал рекордным по набранным очкам. Кроме того, Хики показал второй результат в истории. Американцу не хватило всего шесть очков, чтобы сравняться с рекордом Стевана Еловаца, в 2018 году записавшего на свой счёт 49 очков в матче с «Калевом». При этом Хики установил ещё один рекорд: 43 очка — лучший результат в матчах, в которых не игрался овертайм.
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ.
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