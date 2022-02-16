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«Милуоки», «Финикс», «Миннесота» добыли победы в регулярном чемпионате НБА

«Милуоки», «Финикс», «Миннесота» добыли победы в регулярном чемпионате НБА
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На стадионе «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США) завершалась очередная встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Гости победили со счётом 121:109.

Игрок хозяев Си Джей Макколлум набрал 30 очков. Тайас Джонс из «Мемфиса» заработал 27 очков.

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» встречались «Милуоки Бакс» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева одержали победу – 128:119.

Самым результативным игроком «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, набравший 50 очков. Также на счету баскетболиста дабл-дабл. Бадди Хилд из «Индианы» заработал 36 очков.

«Миннесота Тимбервулвз» на домашнем стадионе «Таргет-центр» в овертайме обыграла «Шарлотт Хорнетс» – 126:120.

Дабл-дабл и 39 очков на счету Карла-Энтони Таунса из «Миннесоты». Ещё один дабл-дабл у Джарреда Вандербилта. Самым результативным игроком гостей стал Майлс Бриджес, набравший 28 очков.

«Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс» на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США). Встреча завершилась победой хозяев – 103:96.

26 очков набрал игрок «Финикса» Девин Букер. 23 очка у Маркуса Морриса из «Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
128 : 119
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 50, Миддлтон - 19, Холидэй - 14, Wigginton - 12, Ибака - 9, Нвора - 9, Мамукелашвили - 6, Портис - 6, Аллен - 3, Адетокунбо, Коннотон, Лопес, Мэттьюз, Хилл
Индиана Пэйсерс: Хилд - 36, Халибёртон - 17, Битадзе - 12, Смит - 11, Sykes - 10, Taylor - 10, Томпсон - 9, Stephenson - 8, Бриссетт - 6, Брогдон, Вашингтон, Джексон, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 120
ОТ
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 39, Макдэниелс - 18, Расселл - 18, Беверли - 15, Вандербилт - 10, Эдвардс - 9, Рид - 7, Маклафлин - 5, Ноуэлл - 5, Бисли, Больмаро, Лейман, Найт, Окоги, Принс, Райт
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 28, Розир - 25, Болл - 22, Пламли - 14, Харрелл - 12, Убре - 11, Тор - 5, Вашингтон - 3, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Макдэниелс, Мартин, Ричардс, Хэйворд
НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
103 : 96
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 26, Бриджес - 19, Пол - 17, Эйтон - 12, Джонсон - 9, Макги - 8, Краудер - 5, Пэйтон - 4, Холидей - 3, Бийомбо, Камински, Крэйг, Пэйн, Уэйнрайт, Шамет, Шарич
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 23, Батюм - 18, Джексон - 14, Зубац - 12, Кеннард - 11, Ковингтон - 6, Коффи - 6, Хартенштайн - 4, Мэнн - 2, Бостон, Джордж, Леонард, Оджелей, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
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