«Милуоки», «Финикс», «Миннесота» добыли победы в регулярном чемпионате НБА

На стадионе «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США) завершалась очередная встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Гости победили со счётом 121:109.
Игрок хозяев Си Джей Макколлум набрал 30 очков. Тайас Джонс из «Мемфиса» заработал 27 очков.
В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» встречались «Милуоки Бакс» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева одержали победу – 128:119.
Самым результативным игроком «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, набравший 50 очков. Также на счету баскетболиста дабл-дабл. Бадди Хилд из «Индианы» заработал 36 очков.
«Миннесота Тимбервулвз» на домашнем стадионе «Таргет-центр» в овертайме обыграла «Шарлотт Хорнетс» – 126:120.
Дабл-дабл и 39 очков на счету Карла-Энтони Таунса из «Миннесоты». Ещё один дабл-дабл у Джарреда Вандербилта. Самым результативным игроком гостей стал Майлс Бриджес, набравший 28 очков.
«Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс» на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США). Встреча завершилась победой хозяев – 103:96.
26 очков набрал игрок «Финикса» Девин Букер. 23 очка у Маркуса Морриса из «Клипперс».
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