Глава НБА — об обмене Хардена: не хочется, чтобы переходы игроков проходили таким образом

Комиссар НБА Адам Сильвер высказался об обмене Джеймса Хардена на Бена Симмонса из «Бруклин Нетс» в «Филадельфию Сиксерс».



«Игроки, которые требуют обмена в другую команду, это не новая ситуация в лиге. Важно понимать данный контекст. Мне бы хотелось найти способ, при котором переходы игроков не происходили таким образом. Я должен признать, что внутри команд всегда будут такие разговоры, игроки будут высказывать своё недовольство, а команды — своё, но самое неприятное — когда эти обсуждения вынесены на публичное обозрение. Моя задача — улучшить эту систему.



Сегодня я посмотрел пресс-конференцию Джеймса Хардена и Бена Симмонса. Когда смотришь подобное, понимаешь, что это живые люди, которые пережили очень стрессовые ситуации. Я хочу, чтобы люди чувствовали, что у них всегда есть выход, что они могут продуктивно работать. Но для меня не стало сюрпризом, что некоторые проблемы обострились, несмотря на то что это можно было решить внутри команд. Я бы хотел, чтобы всё происходило по-другому», — приводит слова Сильвера Yahoo.