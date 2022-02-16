Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Милуоки» подписал отчисленного игрока «Бруклина» на рынке выкупа

«Милуоки» подписал отчисленного игрока «Бруклина» на рынке выкупа
Комментарии

Форвард Деандре Бембри подпишет контракт с «Милуоки Бакс», сообщает ESPN. Ранее Деандре Бембри был отчислен из «Бруклин Нетс».

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА в составе «Бруклина» Бембри набирал в среднем 5,8 очка и совершал 3,2 подбора. «Бруклин» отчислил игрока, чтобы освободить в ростере дополнительное место для оформления обмена с участием Джеймса Хардена и Бена Симмонса.

После подписания контракта с Бембри «Милуоки» сможет подписать ещё двух свободных агентов. Ожидается, что приоритетной целью команды является Горан Драгич, которого в ближайшее время ждёт отчисление из «Сан-Антонио Спёрс».

«Милуоки Бакс» занимает третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022