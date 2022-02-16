«Милуоки» подписал отчисленного игрока «Бруклина» на рынке выкупа
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Форвард Деандре Бембри подпишет контракт с «Милуоки Бакс», сообщает ESPN. Ранее Деандре Бембри был отчислен из «Бруклин Нетс».
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА в составе «Бруклина» Бембри набирал в среднем 5,8 очка и совершал 3,2 подбора. «Бруклин» отчислил игрока, чтобы освободить в ростере дополнительное место для оформления обмена с участием Джеймса Хардена и Бена Симмонса.
После подписания контракта с Бембри «Милуоки» сможет подписать ещё двух свободных агентов. Ожидается, что приоритетной целью команды является Горан Драгич, которого в ближайшее время ждёт отчисление из «Сан-Антонио Спёрс».
«Милуоки Бакс» занимает третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
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