Шейн Ларкин отреагировал на слухи о переходе в «Реал»

Разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин отреагировал на появившиеся слухи о его возможном переходе в мадридский «Реал».



«Я не знаю, откуда появился слух и почему он был опубликован, но это ложь. Я не договаривался ни с одной командой о выступлениях в следующем сезоне. Я сосредоточен на том, чтобы хорошо завершить этот сезон с «Анадолу Эфес», — написал спортсмен в своём «инстаграме».



Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что Ларкин и мадридский «Реал» достигли устной договорённости о выступлениях в следующем сезоне.



Контракт Ларкина со стамбульским клубом истекает летом 2022 года.



В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист набирает в среднем 14,8 очка, 3,1 подбора, 5,3 передачи в матчах регулярного чемпионата Евролиги.