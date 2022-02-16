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Шейн Ларкин отреагировал на слухи о переходе в «Реал»

Шейн Ларкин отреагировал на слухи о переходе в «Реал»
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Разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин отреагировал на появившиеся слухи о его возможном переходе в мадридский «Реал».

«Я не знаю, откуда появился слух и почему он был опубликован, но это ложь. Я не договаривался ни с одной командой о выступлениях в следующем сезоне. Я сосредоточен на том, чтобы хорошо завершить этот сезон с «Анадолу Эфес», — написал спортсмен в своём «инстаграме».

Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что Ларкин и мадридский «Реал» достигли устной договорённости о выступлениях в следующем сезоне.

Контракт Ларкина со стамбульским клубом истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист набирает в среднем 14,8 очка, 3,1 подбора, 5,3 передачи в матчах регулярного чемпионата Евролиги.

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