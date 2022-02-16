Шейн Ларкин отреагировал на слухи о переходе в «Реал»
Поделиться
Разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин отреагировал на появившиеся слухи о его возможном переходе в мадридский «Реал».
«Я не знаю, откуда появился слух и почему он был опубликован, но это ложь. Я не договаривался ни с одной командой о выступлениях в следующем сезоне. Я сосредоточен на том, чтобы хорошо завершить этот сезон с «Анадолу Эфес», — написал спортсмен в своём «инстаграме».
Ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что Ларкин и мадридский «Реал» достигли устной договорённости о выступлениях в следующем сезоне.
Контракт Ларкина со стамбульским клубом истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист набирает в среднем 14,8 очка, 3,1 подбора, 5,3 передачи в матчах регулярного чемпионата Евролиги.
Комментарии
- 16 февраля 2022
-
12:47
-
11:51
-
10:35
-
09:35
-
08:22
-
06:15
-
00:53
- 15 февраля 2022
-
23:58
-
23:09
-
22:31
-
21:18
-
20:10
-
19:53
-
19:44
-
19:13
-
17:48
-
17:29
-
16:28
-
15:21
-
14:39
-
13:29
-
12:25
-
11:10
-
10:19
-
09:16
-
08:58
-
06:33
-
06:19
-
03:45
-
00:39
- 14 февраля 2022
-
23:59
-
22:40
-
21:23
-
20:51
-
19:47
Партнерский контент