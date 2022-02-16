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Шакил О'Нил высказался об обмене Бена Симмонса в «Бруклин»

Шакил О'Нил высказался об обмене Бена Симмонса в «Бруклин»
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Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил поделился мнением об обмене разыгрывающего Бена Симмонса в «Бруклин Нетс».

«Вопрос в том, что он будет делать, если его проблема снова повторится. Если такое когда-нибудь случится, то я надеюсь, что Симмонсу хватит стойкости духа», — приводит слова Шакила О'Нила Essentially Sports.

Напомним, «Бруклин Нетс» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию Сиксерс» на защитников Бена Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.

Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.

Проблемы у Симмонса возникли из-за огромного количества критики в его адрес со стороны болельщиков из-за его выступлений в сезоне-2020/2021.

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