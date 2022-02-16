Энес Кантер может продолжить карьеру в Европе

Центровой Энес Кантер заявил, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в одном из греческих клубов.



«Теперь, когда у меня есть американский паспорт, я намерен посетить ГРецию, чтобы обсудить с премьер-министром отказ принимать турецких беженцев. В зависимости от того, как пойдёт наш разговор, я обсужу с ним возможность профессионально играть в Греции», — приводит слова Энеса Кантера Eurohoops.



Напомним, перед дедлайном «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон», который решил его отчислить. Кантер не раз на выступал с жёсткой критикой в адрес правительств Китая и Турции.



Ранее Кантер говорил, что хотел бы попробовать свои силы в «Панатинаикосе». В нынешнем сезоне НБА Кантер сыграл в 35 встречах, набирая в среднем 3,7 очка и 4,6 подбора.