Энес Кантер может продолжить карьеру в Европе

Центровой Энес Кантер заявил, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в одном из греческих клубов.
«Теперь, когда у меня есть американский паспорт, я намерен посетить ГРецию, чтобы обсудить с премьер-министром отказ принимать турецких беженцев. В зависимости от того, как пойдёт наш разговор, я обсужу с ним возможность профессионально играть в Греции», — приводит слова Энеса Кантера Eurohoops.
Напомним, перед дедлайном «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон», который решил его отчислить. Кантер не раз на выступал с жёсткой критикой в адрес правительств Китая и Турции.
Ранее Кантер говорил, что хотел бы попробовать свои силы в «Панатинаикосе». В нынешнем сезоне НБА Кантер сыграл в 35 встречах, набирая в среднем 3,7 очка и 4,6 подбора.
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