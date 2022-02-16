Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энес Кантер может продолжить карьеру в Европе

Энес Кантер может продолжить карьеру в Европе
Комментарии

Центровой Энес Кантер заявил, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в одном из греческих клубов.

«Теперь, когда у меня есть американский паспорт, я намерен посетить ГРецию, чтобы обсудить с премьер-министром отказ принимать турецких беженцев. В зависимости от того, как пойдёт наш разговор, я обсужу с ним возможность профессионально играть в Греции», — приводит слова Энеса Кантера Eurohoops.

Напомним, перед дедлайном «Бостон Селтикс» обменял Кантера в «Хьюстон», который решил его отчислить. Кантер не раз на выступал с жёсткой критикой в адрес правительств Китая и Турции.

Ранее Кантер говорил, что хотел бы попробовать свои силы в «Панатинаикосе». В нынешнем сезоне НБА Кантер сыграл в 35 встречах, набирая в среднем 3,7 очка и 4,6 подбора.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022