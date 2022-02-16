Гомельский оценил шансы УНИКСа выйти в плей-офф Евролиги

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский считает, что УНИКС имеет неплохие шансы на выход в плей-офф Евролиги.

«Шансы УНИКСа на выход плей-офф я оцениваю в 67 процентов на сегодняшний день», — написал Гомельский на своём сайте.

После 24 игр Евролиги казанский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице, имея 13 побед и 11 поражений. Возглавляет таблицу «Барселона» (20-5). Напомним, всего в турнире участвуют 18 команд. В плей-офф выходят 8 коллективов.

УНИКС последнюю игру провёл в Единой лиге ВТБ 13 февраля. Подопечные Велимира Перасовича на своей площадке уверенно обыграли «Енисей» — 97:77. После 14 игр регулярного чемпионата УНИКС возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея 12 побед при 2 поражениях. «Енисей» занимает восьмое место, имея в своём активе 4 победы и 9 поражений.