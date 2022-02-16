Шакил О'Нил назвал своего любимого игрока в истории НБА
Поделиться
Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал, что бывший игрок «Сан-Антонио Спёрс» Дэвид Робинсон является его любимым игроком.
«Дэвид Робинсон — мой любимый игрок. Я любил Дэвида Робинсона. Я так любил его, что мне приходилось придумать фальшивую историю, чтобы сыграть против него в полную силу. Дэвид очень хороший человек, я впервые встретил его, когда учился в школе… Я был ещё очень молод, а он сказал мне: «О, как дела? Приятно познакомиться», и я подумал: «Вау, какой хороший человек». Поэтому, когда мне приходилось играть против него, мне приходилось придумывать историю в своей голове, чтобы нормально настроиться… Потому что когда я рассержен, то играю лучше и намного сильнее», — сказал О'Нил.
Комментарии
- 16 февраля 2022
-
20:50
-
19:45
-
18:04
-
17:13
-
16:57
-
15:17
-
14:55
-
13:49
-
12:47
-
11:51
-
10:35
-
09:35
-
08:22
-
06:15
-
00:53
- 15 февраля 2022
-
23:58
-
23:09
-
22:31
-
21:18
-
20:10
-
19:53
-
19:44
-
19:13
-
17:48
-
17:29
-
16:28
-
15:21
-
14:39
-
13:29
-
12:25
-
11:10
-
10:19
-
09:16
-
08:58
-
06:33
Партнерский контент