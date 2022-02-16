Шакил О'Нил назвал своего любимого игрока в истории НБА

Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал, что бывший игрок «Сан-Антонио Спёрс» Дэвид Робинсон является его любимым игроком.

«Дэвид Робинсон — мой любимый игрок. Я любил Дэвида Робинсона. Я так любил его, что мне приходилось придумать фальшивую историю, чтобы сыграть против него в полную силу. Дэвид очень хороший человек, я впервые встретил его, когда учился в школе… Я был ещё очень молод, а он сказал мне: «О, как дела? Приятно познакомиться», и я подумал: «Вау, какой хороший человек». Поэтому, когда мне приходилось играть против него, мне приходилось придумывать историю в своей голове, чтобы нормально настроиться… Потому что когда я рассержен, то играю лучше и намного сильнее», — сказал О'Нил.